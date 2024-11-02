Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta Yunus Emre’nin hayatı, Anadolu Aydınlanmasına katkıları ile Cumhuriyetin kazanımları ve laiklik konuları ele alındı.

Yazar Rıdvan Aras, Yunus Emre’nin hayatını ve Anadolu Aydınlanmasına katkılarını detaylı bir şekilde anlatırken; Av. Özgür Öngel ise Cumhuriyet’in ülkemize kazandırdıkları ve laikliğin önemine dair önemli bilgiler aktardı. Moderatörlüğünü Mehmet Sadık Bozkurt’un üstlendiği konferansa, CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Ali Arabacı, CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve çok sayıda konuk katıldı. Beylikova Belediye Başkan Yardımcısı Osman Taş, tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederken, Beylikovalı hemşehrisi Celal Öngel’in organizasyona katkılarından dolayı özel bir teşekkürü hak ettiğini vurguladı. Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, etkinliğe ilişkin açıklamasında, konuşmacılara, emeği geçenlere ve konferansa değer katan tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Karabacak, Beylikova Belediyesi olarak kültürel etkinliklerle ilçemizin toplumsal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.