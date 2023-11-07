Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, hafta sonlarında kadınlar için ücretsiz Kapadokya gezileri düzenleneceğini açıkladı.

Beylikova Belediyesi vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede kadınlara yönelik hizmetlerini de sürdürdüklerini söyleyen Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, kadınlar için müjdeli bir haber verdi. Başkan Alp, 11-12 Kasım tarihinden başlayarak, gelecek hafta sonlarında da kadınlar için günübirlik Kapadokya gezisi düzenleneceğini açıkladı.

Cumartesi ve pazar günlerinde düzenlenecek olan Kapadokya gezisine katılmak isteyen vatandaşların Beylikova Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü’ne giderek, T.C. kimlikleri ile başvurabileceği açıklandı.