Eskişehir Beylikova Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde yetiştirilen danelik mısır hasadına başladı.

Beylikova Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde yetiştirilen danelik mısır hasadına başladı. Belediye tarım ekiplerinin yoğun çalışmaları ve belediye yetkililerinin kontrolünde gerçekleşen hasat süreci titizlikle yürütüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilk kez danelik mısır üretimine başladıklarını belirtti. Başkan Karabacak, “Beylikova Belediyesi olarak geniş ve verimli tarım arazilerimizde üretim yapıyoruz. Bu yıl mahsullerimize danelik mısır ekleyerek çeşitlilik kazandırdık. Gübreleme ve damla sulama çalışmalarını belediye tarım ekiplerimiz büyük bir özveriyle gerçekleştirdi” dedi.

Başkan Karabacak, mısır fiyatlarının düşmesine neden olan son gelişmelerden de bahsederek, “Verimden memnunuz ancak hükümetin gümrük vergisini bir gecede indirmesiyle mısır fiyatları ciddi şekilde geriledi. Biz hem belediye olarak hem de Beylikovalı çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz, ancak ürünlerimizi hak ettiği değerde satamıyoruz. Hükümetin, üreticisini koruyan ve piyasa fiyatlarını olumsuz etkilemeyen kararlar almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirme dileğinde bulunarak tüm çiftçilere başarılar diledi.