Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçeye yeni atanan Kaymakam İsmail Şanal’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında, ilçe genelindeki projeler ve belediye çalışmaları hakkında detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ilçenin gelişimi ve halkın refahını artıracak çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Karabacak, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verirken belediyenin öncelikli hedeflerinden ve planlanan yatırımlardan da söz etti. Eğitimden altyapıya, sosyal hizmetlerden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda Beylikova’nın kalkınması için hem kamu kurumları hem de belediye iş birliğiyle çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

Başkan Karabacak, Kaymakam Şanal’a görevinde başarılar diledi

Kaymakam İsmail Şanal ise yeni görevine başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beylikova’nın gelişimi için belediye ile uyumlu bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyeceklerini ifade eden Şanal, ilçenin ihtiyaçlarının tespit edilip öncelikli olarak ele alınacağını ve birlikte başarılı projelere imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Ziyaretin sonunda kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulanırken, Beylikova halkının beklentilerini karşılayacak hizmetlerin öncelik taşıyacağına dikkat çekildi. Başkan Karabacak, Kaymakam Şanal’a görevinde başarılar dileyerek ilçeye sağlayacağı katkılar için şimdiden teşekkür etti.