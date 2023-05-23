Cumhur İttifakı mensuplarıyla bir araya gelen Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, esnaf ve ilçe pazarı ziyaretinde vatandaşlara destekleri için teşekkür etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, MHP İlçe Başkanı Ali Yıldız ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Lütfü Bayraker ile birlikte esnafı ve ilçe pazarını ziyaret ettiler. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekledikleri için Beylikovalılara teşekkür eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turu seçimleri için de esnaftan ve vatandaşlardan desteklerinin devamını istedi.