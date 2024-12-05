Beylikdüzü Belediyesi, Smart Works çerçevesinde TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı.

Eğitimi ve eğitimciyi desteklemeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Smart Works kapsamında TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi’ne ev sahipliği yaptı. Aziz Sancar Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda, ilçedeki öğretmenler ve belediye çalışanları 3 günlük bir eğitim sürecinden geçti. Proje koordinatörü ve eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak; bir problemin nasıl tespit edileceği, bilimsel olarak nasıl araştırılacağı ve araştırma sonucunda elde edilen sonuçların bilimsel olarak nasıl raporlanacağı anlatıldı.

Eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin önemine değindi. Başkan Çalık, “Bu tür mekânlar kullanılmadığı zaman hiçbir kıymeti yok. Bu mekânın faydalı olmasını sağlayacak olan sizlersiniz. Sizler kullandığınız sürece burası gerçekten istediğimiz seviyeye çıkacak. Beylikdüzü yeni bilim insanları yetiştirsin istiyoruz. Gençlerimizin imkânlarını artırırsak bu toprakların çok bereketli olduğuna inanıyorum. Burası daha çok yeni ve daha da geliştireceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitim kurumlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.