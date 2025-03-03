Beylikdüzü’nde trafiği tehlikeye atarak ilerleyen sürücüye 14 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.

Beylikdüzü Marmara Caddesinde dün seyir halinde olan bir araç sürücüsü trafiği tehlikeye atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görüntü üzerine çalışma başlatan polis ekipleri plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen araç sürücüsünün T.Y.K.(25) olduğu öğrenildi. Sürücü yakalandı. Yakalanan şahsa çeşitli suçlardan 14 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.