Beylikdüzü’nde bulunan bir tır parkında paletlerden başlayan yangın park halindeki tırlara sıçradı. Alev alev yanan 4 tır kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı 4 tırda maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülürken tırların içinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Beylikdüzü’nde bulunan bir tır parkında paletlerden başlayan yangın park halindeki tırlara sıçradı. Alev alev yanan 4 tır kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı 4 tırda maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülürken tırların içinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında saat 03.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, tır parkının içinde istifli halde bulunan tahta paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından sıçrayan alevler park halindeki tırlara sirayet etti. tırlar alev topuna dönerken yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Tırların içinde kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

4 tır kullanılamaz hale geldi

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda güçlükle söndürüldü. Yangında alevlere teslim olan 4 tır kullanılamaz hale gelirken 4 tırda da maddi hasar oluştu. Alevlerin yükseldiği tır parkında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın mahalline yakın olduğunu belirten Mustafa Altun, “Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördük, hissettik. Şey olarak ışık olarak. İndiğimizde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum” dedi.

“Sadece 3 aracı kurtarabildim”

3 tane aracı kurtardığını belirten Altun, “ Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedik o kadarını. Anahtarını bulamadık. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık” diye ifade etti.

“ Yangın çıktığı yerde yatan arkadaş vardı’’

Yangının başladığı noktada buluna konteyner da 1 kişinin yattığını belirten Altun, “2 arkadaş daha vardı. Onlarda yıkamanın hortumu ile müdahaleye uğraşıyorlardı. Konteyner da yangın çıktığı yerde yatan bir arkadaş vardı. Onu da dışarı aldık. Şükür can kaybımız yok” şeklinde konuştu.

Yangının palet deposun çıktığını belirten Mustafa Çekici, “Burada palet deposu var. Palet deposunda yangın çıkıyor. Yandaki araçlara sıçrıyor. İşte itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyorlar. Şuan 5 tane var ağır hasarlı var. Diğerlerini daha bakılmadı” diye konuştu.