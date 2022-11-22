Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesine girmeye çalışan köpek bahçe duvarının üzerindeki tellere sıkıştı. Bir türlü karşı tarafa geçemeyen köpeği gören site sakinleri durumu itfaiye ekipleri bildirdi.

Narkotik polisleri uyuşturucuyla her türlü mücadele ediyor

Narkotik polisleri uyuşturucuyla her türlü mücadele ediyor

Beylikdüzü’nde bir sitenin bahçesine girmeye çalışırken duvar üzerindeki tellere takılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.