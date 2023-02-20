İstanbul’da Valilik kararıyla hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okullardan Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu, eğitim öğretim yılının ikinci yarıdaki ilk günü boş kaldı. Okul, havadan da görüntülendi.

İstanbul’da Valilik kararıyla hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okullardan Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu, eğitim öğretim yılının ikinci yarıdaki ilk günü boş kaldı. Okul, havadan da görüntülendi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile hasarlı olduğu gerekçesiyle 93 okul ve 2 eğitim merkezi hakkında tahliye kararı verilmişti. Karar verilen okullardan Beylikdüzü’ndeki Bizimkent İlkokulu da eğitim öğretim yılının ikinci yarıdaki ilk günü boş kaldı. Öğrenciler ve öğretmenler yakındaki bir başka okulda eğitime devam edecek. Boş kalan okul ise dron ile görüntülendi.