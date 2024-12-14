Beylikdüzü’nde silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden genç, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Muharrem Can Kurtuluş (27) dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dün akşam saatlerinde, Beylikdüzü Marina’da 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra otoparkta görevli ve 4 şahıs arasında yaşanan tartışmada tarafları sakinleştirmeye çalışmıştı. Kurtuluş 4 şahsın sözlü tacizine maruz kalırken, aralarındaki tartışma kavgaya dönüşmüştü. Tarafları sakinleştiren Kurtuluş arkadaşı ile bir kafede vakit geçirdikten sonra tekrar otoparka gelerek aracına binmişti. Kavganın ardından otoparktan ayrılan 4 kişi tekrar olay yerine gelmişti. Şüpheliler, otoparktan çıkmak için aracına binen Muharrem Can Kurtuluş’un önünü kesmişti. Kurtuluş, aracından inince 4 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği genç yere yığılırken, saldırı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede ağır yaralı olan gencin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Silahlı saldırıya uğrayan Muharrem Can Kurtuluş’un cenazesi, İhlas Marmara Evleri Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Aile Mezarlığına defnedildi.