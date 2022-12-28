Beylikdüzü’nde Rus bir iş adamı 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaparak bariyerlere vurdu. Araba kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı.

Beylikdüzü’nde Rus bir iş adamı 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaparak bariyerlere vurdu. Araba kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ambarlı Limanyolu’nda yaşandı. Rus bir iş adamı olduğu öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen şahıs 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu. Araç kaza sonrası kullanamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi. Araç sahibi Rus iş adamı ise avukatıyla beraber emniyete geçti.