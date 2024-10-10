Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki okuma yazma oranını yüzde 100’e çıkarmayı amaçlayan ücretsiz kurslarında yeni dönemi başladı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da katıldığı ilk derste, projenin mimarı ve gönüllü öğretmeni Zehra Çalık da salonda kursiyerlerin heyecanına ortak oldu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için başlattığı Okuma-Yazma Kursu’nda yeni dönem başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile projenin mimarı ve gönüllü öğretmeni olan Zehra Çalık, yeni dönemin ilk dersinde kursiyerleri yalnız bırakmadı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki (FSM) ilk ders saatinde kursiyerlerle bir araya gelerek onların heyecanını paylaşan Başkan Çalık, “Yeni dönem okuma yazma kurslarımızda eğitim gören tüm kursiyerlerimize başarılarla dolu güzel bir dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hiç okula gitmedim, altı çocuğum, dört torunum var”

Okuma-Yazma Kursu’nda gönüllü öğretmenlik yapan Zehra Çalık ise, “Sizlerden isteğimiz düzenli olarak gelmeniz ve verilen ödevleri zamanında yapmanız. Fırsat buldukça okuma ve yazma yaparak üstesinden geleceğinize eminim” dedi. Kursiyerlerden üç çocuk ve bir torun sahibi Songül Vural, “Hiç okula gitmedim. Okuma yazma bilmiyordum. Geçen sene de geldim. Çok memnunum” sözleriyle duygularını ifade etti. Bir diğer kursiyer ise 67 yaşında olduğunu söyleyerek “Altı çocuğum, dört torunum var. Nihayet ben de biliyorum, anlıyorum, çok mutluyum” dedi.

Herkesin düzeyine göre, ihtiyacına göre

İki seviyede verilen eğitimin ilk dersleri 7 Ekim’de başladı. Yeni başlayanlar (I. Kademe) 4 aylık kursun ardından 10 Ocak’ta ilk kuru tamamlayıp, 10 Şubat’ta ikinci kura katılacaklar. 22 Mayıs’taki sınavı geçenler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanacaklar. Daha önce ilk kademeyi tamamlayıp belgelerini alan kursiyerler ise (II. Kademe) Türkçenin yanında temel düzeyde matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler de öğrenebilecekler. Pazartesi ve salı günleri FSM Kültür ve Sanat Merkezi’nde, çarşamba ve perşembe günleri ise Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde açık olacak okuma yazma kursları, I. Kademe için 13.00-16.00, II. Kademe için ise 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu dönem yaklaşık 40 kursiyerin katıldığı ücretsiz kurslarda vatandaşlara kırtasiye desteği de sağlanacak.