Beylikdüzü’nde gece kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, kasayı patlatarak 3 buçuk milyon TL’lik vurgun yaptı. Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerası ve hareket sensörlerini sprey boya ile kapatan soyguncular, 3 kilo altın ve 120 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların saatlerce süren soygun anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Beylikdüzü’nde gece kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, kasayı patlatarak 3 buçuk milyon TL’lik vurgun yaptı. Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerası ve hareket sensörlerini sprey boya ile kapatan soyguncular, 3 kilo altın ve 120 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların saatlerce süren soygun anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Cumartesi gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir grup şahıs cadde üzerindeki kuyumcu dükkanına alarm sistemini bozarak girdi. Dükkana giren hırsızlar içerideki güvenlik kamerasını ve hareket sensörlerini sprey boya ile kapattı. Şahıslar, içerideki kasalardan ve tezgahtan 3 kilo altın ve 120 bin TL değerinde nakit parayı çaldı. Toplamda 3 buçuk milyon liralık vurgun yapan şüpheliler, dükkandan ayrılarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi, iş yerinin soyulduğunu anlayınca büyük bir şok yaşarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkan içerisinde çalışma yaparken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızların kuyumcuya girdikten sonra içerideki hareket sensörlerini ve güvenlik kamerasını sprey boya ile kapattığı anlar ise görüntülendi.