Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, kanser konusunda alanında uzman isimleri ağırladı. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği söyleşinin konukları arasında Prof. Dr. Deniz Arslan ve Uzm. Dr. Yıldız Keleş’in yanı sıra Onvo Büyükçekmece’nin ünlü basketbolcuları Erdi Gülaslan ve Yesukan Onar da yer aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’de bir söyleşi düzenledi. "Kanserden Korkma, Bilinçsiz Kalkmaktan Kork" adlı söyleşide Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Arslan ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yıldız Keleş kanserin nedenlerini, tedavisini ve hastalıktan korunma yollarını anlattı.

Arslan: "Test, erken evrede hayat kurtarır"

Her yıl dünyada yaklaşık 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin kişinin kansere yakalandığını ve yılda 120 binin üzerinde insanın kanserden hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Deniz Arslan, bu hastalık sebebiyle ölenlerden en az yüzde 50’sinin erken teşhisle kurtarılabileceğini vurguladı. Sigaranın kanserin başlıca sebepleri arasında olduğunu belirten Arslan, "Artık bir tartışma konusu değil. Sigarasız bir dünya oluşturursak kanserlerin yüzde 35’ini engelleyebiliriz. Nargile ve e-sigara da sizi kurtarmaz. Mesela cep telefonunun kanser yaptığına dair bir kanıt yok. Stres bile ikincil bir kanser kaynağıdır. Bu hastalığın en büyük nedeni sigaradır. Kanser tarama testleri erken evrede hayat kurtarır. 50 yaşından sonra yılda bir kez test yaptırmanızı öneriyoruz" dedi.

Keleş: "Radyocerrahi kanser mücadelesi için bir umut"

Söyleşinin ikinci bölümünde ise Dr. Yıldız Keleş onkolojide uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı. Gelişen radyoterapi teknikleri hakkında bilgiler aktaran uzman doktor, hastanın tümörden nasıl kurtarılabileceğini açıkladı. Dr. Keleş, "Palyatif tedavilerde, yani daha düşük doz ve daha kısa süreli tedavilerde elimizin güçlü olduğunu söyleyebilirim. Diyelim hastalığı geç bir evrede yakaladık, o aşamada bile radyoterapiden faydalanabiliyoruz. Güncel tedavilerde son 10 yıldır gelişen yeni bir yöntem var. Yüksek doz radyasyonla tedavi, buna "Radyocerrahi" de deniliyor. Bunun için gerekli teknik ekipmanları hemen hemen tüm kliniklerde kullanılabiliyoruz ve sağlıklı hiçbir dokuya zarar vermeden lokalize bir tedaviyi uygulama şansına sahibiz" şeklinde konuştu.

"Kanser de basketbol gibi bir takım oyunudur"

Son olarak konuşan milli basketbolculardan Erdi Gülaslan, "Ben kanser yaşamadım ama şunu biliyorum ki, bu da bir savaş ve kanserle mücadele de basketbol gibi bir takım oyunudur, tek başına aşılamaz" derken, Yesukan Onar ise, "Gerçekten bugün buradan bir şeyler öğrenerek ayrılacağım. Buradan çıktıktan sonra aileme ve yakınlarıma kesinlikle sigarayı bırakmaları gerektiğini söyleyeceğim" dedi.