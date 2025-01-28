Beylikdüzü Belediyesi huzurevi sakinlerine yönelik kuaför ve kişisel bakım hizmeti sunarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara keyifli bir gün yaşatmak amacıyla yapılan etkinlikte huzurevi sakinlerinin saç kesimi ve diğer kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler tarafından özenle yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçede yaşayan huzurevi sakinlerine ücretsiz kuaför ve kişisel bakım hizmetleri verildi. Etkinlik boyunca huzurevi sakinlerinin saç kesimi ve diğer kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler tarafından özenle yapıldı. Yaşlı bireyler, sunulan hizmetlerle hem moral buldu hem de keyifli anlar yaşadı.

“Beylikdüzü’nde yalnızlığa yer yok”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaş almış bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, “Büyüklerimiz, geçmişten bugüne uzanan bir köprü, hayat tecrübeleriyle bizlere rehber olan en değerli varlıklarımızdır. Onların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü’nde yalnızlığa yer yok. Yaş almış bireylerin yüzünü güldürmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak bizler için bir onurdur. Büyüklerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Buna katkımız olursa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Huzurevi sakinleri ise sunulan hizmetlerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Beylikdüzü Belediyesi’ne ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.