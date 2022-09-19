Beylikdüzü’nde dün öğle saatlerinde yanmaya başlayan bir fabrikaya ait depo yaklaşık 20 saat sonra söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın son hali ise havadan görüntülendi.

Beylikdüzü’nde dün öğle saatlerinde yanmaya başlayan bir fabrikaya ait depo yaklaşık 20 saat sonra söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın son hali ise havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi’nde bulunan bir fabrikaya ait depoda çıkmıştı. Depo içerisinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Deponun yakınındaki 10 katlı bina da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangın yaklaşık 20 saatin ardından 08.00’da sıralarında söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın son hali ise drone ile havadan görüntülendi.