Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından “Cumhuriyet Resepsiyonu” düzenlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet Resepsiyonu” düzenlendi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve birçok davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku dinletisi ile devam etti. Davetlilere yemek ve tatlı ikramları sonrası hazırlanan Vals ve zeybek dans gösterilerinin ardından ise müzik performansı sergilendi.

Programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını bilhassa coşku ile kutluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyeti kutlamak, İzmir Marşı’nı dinlemek eğlence değil. İzmir Marşı’nda kan var, gözyaşı var, bu milletin mücadelesi var. Dolayısıyla biz Beylikdüzü’nde en coşkulu şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 100 sene evvel bu topraklar için canını feda edenler anısına tabi ki onları rahmetle anacağız ama bizden sonraki nesillerin daha huzurla bu memlekette yaşaması için bu coğrafyada var olabilmeleri için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeden ve Cumhuriyetin faziletlerini mutlaka anarak, daha çok sahiplenerek Beylikdüzü’nde bir kutlama yapıyoruz. Bugün resepsiyonumuz var. Beylikdüzü’nün çok kıymetli iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Beylikdüzü’nde. Ailemiz, muhtarlarımız, siyasi başkanlarımız burada. Kalabalık bir şekilde Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için bir aradayız. Çünkü 100 yıl önce bugün aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler, bir gün sonra Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sözünün söylendiği akşamdayız. Bunlar Türkiye için çok özel günler. Bu kadim toprakların var olabilmesi için biz Cumhuriyet kutlamalarını asla eğlence olarak görmüyoruz ve kutlamaların eğlence olarak görülüp iptal edilmesini de doğru bulmuyoruz. Vatanını seven insanların Cumhuriyetin faziletlerini mutlaka kutlaması gerekir diye düşünüyorum. Beylikdüzü’nde biz ayın 15’inden itibaren bir dizi etkinlik yaptık. Cumhuriyetimizin değerlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o öngörüsünü o deha yönünü ortaya çıkaran etkinlikler yaptık. Çok şey borçluyuz. Bu toprakları bizim için vatan yapanlara çok şey borçluyuz. O borcumuzu da ‘Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır’ şiarıyla hareket ederek Beylikdüzü’nde hayatı kolaylaştırmaya, burada yaşayan insanların hayatını iyileştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.