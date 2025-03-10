Beylikdüzü Belediyesi tarafından ‘Çevrimiçi Bilişim Eğitim Lansmanı ve Teknoloji Festivali’ düzenlendi. Gençlerin geleceğin teknolojileriyle buluştuğu ve TALENT14 Dijital Eğitim Platformu’nun tanıtımının yapıldığı etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Çevrimiçi Bilişim Eğitim Lansmanı ve Teknoloji Festivali", gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturdu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte yapay zekâ, siber güvenlik, robotik kodlama gibi alanlarda atölyeler düzenlendi. Programda gençlerin bilişim alanında uzmanlaşmasını sağlayacak TALENT14 Dijital Eğitim Platformu tanıtıldı. Özellikle lise öğrencilerine yönelik hazırlanan sistemde; robotik kodlama, yapay zekâ, oyun geliştirme ve siber güvenlik eğitimleri yer alıyor. Program kapsamında yarışmalar ve ödüller de düzenlenecek. Başarılı öğrenciler, "Beylikdüzü Teknoloji Takımları"na dahil edilerek ilçenin teknoloji ekosistemine katkı sunacak.

"Teknoloji üreten nesiller, geleceğimizin sigortasıdır"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı konuşmada, ilçeyi bir teknoloji ve inovasyon merkezine dönüştürme hedeflerini detaylarıyla paylaştı. Başkan Çalık, teknolojinin bir ülke için önemini vurgulayarak, "Son 30 yılda dijital dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı teknolojiler, yalnızca hayatımızı değil, ekonomimizi ve sosyal ilişkilerimizi kökten değiştirdi. İleri teknoloji demek, ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma demek. Eğer kendi teknolojimizi üretemezsek, başkalarının kurallarına boyun eğmek zorunda kalırız. Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘muasır medeniyet seviyesi’ne ulaşmak için gençlerimizi bu dönüşüme hazırlamalıyız" dedi.

"Amacımız gençleri dünya ile rekabet edebilen liderler olarak yetiştirmek"

Konuşmasında Türkiye’nin genç nüfusuna da dikkat çeken Başkan Çalık, bir çağrı yaparak, "Okullarda 20 milyon, üniversitelerde 7 milyon gencimiz var. 30 milyona ulaşan bu kuşak, geleceğimizin sigortası. İyi yatırım yaparsak, bu gençlerle 21. yüzyılı şekillendirebiliriz. Beylikdüzü’nde Halit Tuna Robotik Kodlama Atölyesi, Aziz Sancar Bilim Merkezi ve SMART B Nesiller Arası Öğrenme Merkezi gibi yapılarla gençlere erişiyoruz. Amacımız, onları dünya ile rekabet edebilen liderler olarak yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

"Beylikdüzü, Türkiye’nin teknoloji üssü olacak"

Başkan Çalık, hedeflerinin bin 200 öğrenciye ücretsiz dijital bilişim eğitimi vererek ‘Beylikdüzü Teknoloji Takımları’nı kurmak olduğunu belirterek, "İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği yaptığımız Beylikdüzü Teknoloji Merkezi’nde gençleri AR-GE süreçlerine dahil ediyoruz. Dijital sınıflarda dereceye girenler, yüz yüze atölyelerde proje geliştirecek. Amacımız, Türkiye’nin teknoloji haritasına Beylikdüzü’nü eklemek" şeklinde konuştu. Konuşmasını yenilikçi hedeflerle tamamlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sözlerini şöyle noktaladı: "Artık otobüsü kaçırma lüksümüz yok. Beylikdüzü’nü, inovasyonun ve bilimin kalbi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı, Planetaryum ve Smart Sky Gözlemevi gibi yatırımlarla bilimsel merakı ateşliyoruz. Bizim dönemimizde aileler ‘Başımıza icat çıkarma’ derdi. Artık çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz. Beylikdüzü’nün gençleri, Türkiye’nin teknoloji haritasını değiştirecek. İnanıyoruz ki, bu merkezlerde geleceğin Aziz Sancar’ları yetişecek. Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yön verecek. Yolunuz açık olsun, gençler! Sizinle gurur duyuyoruz"

"SMART B ile geleceği şekillendiriyoruz"

İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Ertuğrul Erbay ise Beylikdüzü’nün SMART B Platformu altında birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Halit Tuna Robotik Kodlama Atölyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ve Smart Sky Gözlemevi gibi yapılarla çocuklara ilham veriyoruz. Bütün bu yapı, SMART B Platformu yapısı altında takip ediliyor. İlçemizde bir profil havuzu oluşturuyoruz. Bugün de bu profil havuzuna online eğitimler başlığında çevrimiçi eğitimlerin robotik kodlama, yapay zeka, siber güvenlik, bulut teknolojisi ve oyun oynama gibi detayları olan bir eğitim sistemini gençlere, liselilere, öğrencilere herkese sunduğumuzu belirtmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İnönü’nün mesajı yapay zeka teknolojisi ile yayınlandı

Lansmanda ayrıca Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı’na adı verilen fizikçi, akademisyen ve siyasetçi merhum Prof. Dr. Erdal İnönü’nün mesajı yapay zeka teknolojisi - dijital ikiz programı ile yayınlandı. Program, katılımcı paydaşlara plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.