Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilere giyim ve malzeme desteğinde bulunulurken, sosyal yardıma ihtiyacı olan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki toplamda bin 500 çocuğa eğitim desteği sunuluyor.

Beylikdüzü Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaptığı giyim yardımlarını sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen ailelerin okul çağındaki çocuklarına düzenli olarak yapılan yardımlara, bu yıl okul çantası, bot ve mont da eklendi. Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan müdürlük binasına gelen ailelere, çocukları için hazırlanan paketleri teslim edildi.

“Toplamda bin 500 çocuğumuza eğitim desteği sunuyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen desteklerin artarak devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak ailelerin her daim yanlarında olarak onların ihtiyaçlarına katkı sağlamayı ve eğitime destek vermeyi oldukça önemsiyoruz. Kadın ve Aile Müdürlüğümüze müracaatta bulunan ve sosyal yardıma ihtiyacı anlaşılan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki toplamda bin 500 çocuğumuza eğitim desteği sunuyoruz. Çocuklarımızın eksiklerinin tamamlaması için imkanlar dahilinde, ailelere ve öğrencilere her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız” ifadelerini kullandı.