Beylikdüzü’nde 6 ay önce tamamlanan sıfır dairede oturan 4 kişilik ailenin yatak odası tavanındaki 5 santimetre kalınlığındaki alçı yere düştü. O sırada odada bulunan baba Armağan Çelik, eşinin de yaralandığını ifade ederek, “Deprem olduğunu düşündük, çıtırdama sesi ile gözlerimizi açtık” dedi.

Beylikdüzü’nde 6 ay önce tamamlanan sıfır dairede oturan 4 kişilik ailenin yatak odası tavanındaki 5 santimetre kalınlığındaki alçı yere düştü. O sırada odada bulunan baba Armağan Çelik, eşinin de yaralandığını ifade ederek, “Deprem olduğunu düşündük, çıtırdama sesi ile gözlerimizi açtık” dedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Gürpınar’da 5 katlı bir binada yaşandı. Henüz 6 ay önce oturuma başlanılan binada 12 bin liraya daire kiralayan 2 çocuklu Çelik ailesinin bu sabah yatak odalarındaki tavanın alçısı önce çatırdadı ardından yataklarının üstüne ve yere düştü. Baba Armağan Demir’in ve eşinin üzerine düşen alçı nedeniyle vücutlarında da küçük çaplı yaralanmalar yaşandı. İddiaya göre müteahhitle de konuşan aile karşılık bulamadı. Aile, konuyla ilgili hastanede den rapor alıp avukatları aracılığıyla şikayetçi olacağını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Armağan Demir, binaya ilk taşınanlardan olduklarını ifade ederek, “ Bu evde çocuklarımızla yaşıyoruz. Bu sabah 07.30 sıralarında biz deprem olduğunu düşündük. Bir çıtırdama sesi ile gözlerimiz açtım. Ben uyanıktım yatakta yan dönmüştü eşimde yanımda üstünü giyiniyordu. Gözümü açtığımda bütün parçaların üstümüze düştüğünü gördüm. Biz bu evde çocuklarımızla yaşıyoruz. Benim 5 yaşında çocuklarım var. Bizim üstümüze 8 metrekarelik tavan çöktü. Bu oda da bu sabah çocuklarımız da olabilirdi. Bu parçanın bir insanın kafasına düştüğünü düşünün. 5 yaşındaki bir çocuğun kafasına düştüğünü düşünün. Bu binaya yapan kişi bu parçanın insanın üstüne düşer öldürmeyeceğini iddia ediyor. Avukatımız ile görüştük bu eve itfaiye, polis belediye rapor tuttu. Savcılığa kasten yaralama suçundan avukatımız suç duyurusunda bulunacak. Şu anda 1 yıllık binada şu mağduriyeti yaşıyoruz” dedi.