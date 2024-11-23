İstanbul Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 5 saattir devam ediyor. Lodosun etkisi ile büyüyen yangında dumanlar ilçenin büyük kısmını kapladı.

Yangın, gece saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan plastik ev araç gereçleri yapan ve içerisinde yüklü miktarda plastik ham madde bulunan bir fabrikada çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören çevrede çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Lodos etkisi ile yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İstanbul’un birçok ilçesinden yangına müdahale için ekipler çağrıldı. Yağmur nedeniyle ekiplerin işleri daha da zorlaşırken, rüzgarla birlikte etrafa yayılan siyah dumanlar adeta Beylikdüzü’nün üstünü kapladı.