Beylikdüzü’nde 14 katlı bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralanırken, binada mahsur kalan 1 şahsı ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Doğalgaz patlaması olduğu tahmin edilen patlama sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada 6 kişi yaralandı. Hasar alan binadan 1 kişiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı. İtfaiye ve polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik çember oluşturdu.