İstanbul Beylikdüzü’nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü yaşanan sürücü kovalamaca sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce 5 araca ardından kaldırımda yürümeye çalışan karı koca çifte çarptı. Ehliyetsiz sürücünün çarptığı karı koca çift hafif yaralanırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Pınar sokakta meydana geldi. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 2008 doğumlu M.B.U ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında Barış sokağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen karı koca çifte çarptı. Yaralanan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.G isimli vatandaşa ayakta müdahale ederken, eşi S.B.G isimli kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin, dur ihtarına uymayarak kaçan M.B.U isimli sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Yaşanan kaza anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.G ve S.B.G çiftine ardından ise park halindeki bir arabaya çarptığı anlar yer aldı.