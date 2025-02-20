İstanbul’da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası bu sabah kartpostallık görüntüler oluştu. Görüntüler dron ile havadan çekilirken okulların da tatil edilmesiyle ana yollarda trafiğin boş kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul’da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle rakımı yüksek ilçelerde kar yağışı bugün sabah saatlerinde de hafif şekilde devam etti. Yaşanan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntülerde oluştu. Kar manzaraları dron ile havadan görüntülenirken, okulların kapalı olmasıyla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğunun oluşmadı.