Beylikdüzü Belediyesi’nin 20-22 Ekim tarihleri arasında bu yıl ilkini düzenlediği Beylikdüzü Edebiyat Günleri sona erdi. Kitapseverler ile edebiyat dünyasının sevilen isimleri; imza günleri, söyleşi ve kitap fuarında bir araya gelirken çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan etkinliklerde üç gün boyunca doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlediği Beylikdüzü Edebiyat Günleri sona erdi. Üç gün boyunca Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliklerde; Ahmet Ümit, Seda İşbeceren, Aynur Yavuz, Solmaz Ay, Aytekin Duran, Mümin Dere, Nihat Altınok, Nazan Koç, Hasan Topdemir, Fuat Sevimay, Ferah Poyraz, Gül Özdemir, Onur Şafak Yücel ve Ahmet Berk Duman ve Meyra Yurttaş sevenleriyle bir araya geldi. Öte yandan çocuklar için özel olarak hazırlanan çeşitli atölye çalışmaları ve animasyon film gösterimlerinde de çocuklar doyasıya eğlendi. Dopdolu geçen Beylikdüzü Edebiyat Günlerinin son gününde; Op. Dr. Onur Kulaksızoğlu “Beynimizi Nasıl Etkili Kullanırız?”, Uzman Klinik Psikolog Ayşegül Kalem “Yaşamın Hiç Bilinmeyen Döngüsü”, Aslı Perker ise “Bibliyoterapi: Kitapla terapi var mıdır? İşe yarar mı?” konulu söyleşilerde birbirinden önemli paylaşımlarda bulundu.

Tuna Kiremitçi’den unutulmaz bir müzik ziyafeti

Etkinliklerin kapanışında ise sevilen yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, şiirler ve şarkılarla katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Kiremitçi’ye teşekkürlerini sunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ezgileriniz bizi alıp başka yerlere götürdü. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezimize enerjinizle katkı verdiniz. İlerleyen günlerde daha da güzel etkinliklerde sanatseverlerimizi buluşturacağız. Toplumun güçlü olması için sanatın ve sanatçının güçlü olması lazım. Biz de yerel yönetim olarak her daim yanınızdayız” diyerek çiçek takdiminde bulundu.