Beylikdüzü Belediyesi, Beslenme Saati Projesi’nde 4’üncü yılı geride bıraktı. 2024-2025 dönemi için lansman düzenlenirken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının projenin ülke geneline yayılması olduğunu vurguladı.

Beylikdüzü’nde maddi imkansızlıklar yaşanan öğrencilerin okul beslenmelerini sağlamak adına 2021 yılında hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi’nde 4’üncü yılı geride bıraktı. 2024 - 2025 dönemi için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmana Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Yeni dönemde de Beylikdüzü’nde hiçbir öğrencinin okullarda beslenme çantasız kalmaması ve sağlıklı besinlere ulaşmasının amaçlandığı belirtildi. Programda konuşan Çalık, projenin Beylikdüzü ile sınırlı kalmamasını gerektiğini, tüm ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kürsüden vatandaşlara seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "2021 yılında başladığımız ve tam 4 yıldır sürdürdüğümüz projemizin 2024 - 2025 Yeni Dönem Lansmanı’na hoş geldiniz. Bugün çocuklarımızın beslenme hakkı için buradayız. Beylikdüzü Belediyesi olarak biz, belediyelerin kanunlarla sınırlandırılmış görev ve sorumluluklarının daha da ötesinde kendimizi gördüğümüzü söyleyebilirim. Toplumun her ferdine sahip çıkmayı, onların haklarını korumayı en büyük sorumluluk olarak görmekteyiz. ‘Beslenme Saati Projesi’ bu düşüncenin ürünüdür. Bir çocuğun yüzündeki gülümseme toplumun en büyük umududur. O umudu çoğaltmakta bizlerin görevidir" dedi.