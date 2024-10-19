Beylikdüzü Belediyesi, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla ‘Menopoz Aktif Yaşam’ isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide konuşan Bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya, “Menopoz dönemi her kadına göre farklı seyrediyor ve her birimizin parmak izi kadar farklı bir dönem aslında” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla ‘Menopoz Aktif Yaşam’ isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, onlarca kadın katılım sağladı. Söyleşide, bütünsel sağlık koçu Nalan Mettin Kızılkaya katılımcılara birbirinden önemli paylaşımlarda bulundu. Kızılkaya konuşmasında, premenopoz ve postmenopoz süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

“Lütfen farkındalığımızı artıralım”

Menopoz belirtilerinin 30’lu yaşlarla birlikte ortaya çıktığını belirten Kızılkaya, “Menopoz 45-50 yaşlarda başlamıyor. 30’lu yaşlardan itibaren bence farkındalığımızı artırarak geliştirebiliriz. Menopoz dönemi her kadına göre farklı seyrediyor ve her birimizin parmak izi kadar farklı bir dönem aslında. Siz o parmak izinizi kendiniz yönetebiliyorsunuz. Bunun için lütfen farkındalığımızı artıralım. Çaba sarf edecek ve kendimize yatırım yapacağız ki karşılığını alalım” şeklinde konuştu.

Sağlıklı beslenme, rutin oluşturma, hareket etme ve hobi edinmenin de önemine dikkat çeken Kızılkaya, tavsiye ve önerilerde de bulundu.