Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçedeki 10 mahalle muhtarlığına “Atık Yağ Toplama Kutusu” yerleştirildi.

Evlerde ve lokantalarda kullanılan atık kızartma yağlarının çöplere ve lavabolara dökülmesi ile oluşan çevre kirliliğini önlemek ve daha temiz bir doğa için çalışmalarını titizlikle yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki mahalle muhtarlıklarına ‘Atık Yağ Toplama Kutusu’ yerleştirdi. ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü’ yönetmenliğine uygun olarak hazırlanan atık toplama kutuları sayesinde geri dönüşüm amacıyla mahalle muhtarlıklarında toplanacak. Öte yandan, ilçe sınırlarında yer alan 15 mobil atık getirme merkezi de vatandaşların atıklarını kolayca teslim edebilecekleri noktalar arasında yer alıyor.

Bitkisel atık yağlar yeniden işlenecek

Beylikdüzü sınırlarında bulunan bine yakın işletme ise, lisanslı geri dönüşüm firmaları ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle atık yağları toplama sistemine uygun örnek bir uygulama gösteriyor. Bu kapsamda, hem bireysel hem de ticari kullanımdan kaynaklanan atık yağlar düzenli olarak toplanarak çevre kirliliği önleniyor. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, atık yağları çöpe dökmek yerine, pet şişe veya kapalı kaplarda toplayarak muhtarlıklarında yer alan kutulara koymanın çevre kirliliğini önlemeye büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Geri dönüşümle elde edilen bitkisel yağlar, çevre kirliliğini önlemek ve doğayı korumak adına yeniden işlenecek.