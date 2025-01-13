Beylikdüzü Belediyesi, robotik kodlama eğitimiyle ortaokul öğrencilerine geleceğin robotik teknolojilerinin alt yapısını oluşturan algoritma ve kod eğitim verdi.

Beylikdüzü Belediyesi, gençleri robotik kodlamayla tanıştırdı. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Robotik 101 Eğitimi” kapsamında ilçedeki okullardan gelen 13 ortaokul öğrencisine robotik kodlamanın hangi ekipmanlarla ve nasıl yapıldığına ilişkin eğitim verildi. Kodları birleştiren çocuklar, robota komutlar vererek, göz kırpma ve kahkaha gibi tepkiler verdirdi. Eğitim sonunda çocuklara kodlama seti hediye edildi.

Eğitimde çocuklarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz çocukların sadece karın tokluğuyla değil, zihinsel gelişimiyle de ilgileniyoruz. Size geleceğin Türkiye’sini uçuracak ekibi tanıtıyorum. Ne kadar gurur duysak azdır. Araştırmaktan asla vazgeçmeyin çocuklar. Hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz” şeklinde konuştu.