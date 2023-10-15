Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, afetlerde kullanılmak üzere 2 adet ilk müdahale öncü aracı ile 1 adet orta düzey kurtarma aracını bünyesine kattı. Afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni araçlar Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde tanıtıldı. Araçları inceleyen Başkan Çalık, afet ve acil durumlara etkin müdahale çerçevesinde kazandırılan araçlar hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, muhtemel afetlerde kullanılmak üzere 2 adet ilk müdahale öncü aracı ile 1 adet orta düzey kurtarma aracını bünyesine kattı. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yeni araçlar Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde tanıtıldı. Deprem ve sel gibi doğal afetler başta olmak üzere çeşitli kurtarma durumlarında da kullanılmak üzere özel ekipmanlarla donatılmış araçları inceleyen Başkan Çalık, afet ve acil durumlara etkin müdahale çerçevesinde kazandırılan araçlar hakkında detaylı bilgi paylaştı.

“Kentimizi afetlere hazır hale getiriyoruz”

Beylikdüzü Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak ikisi ön müdahale, biri de ana müdahale aracı olmak üzere 3 adet afet müdahale aracını bünyemize kattık. Arama kurtarma çalışmalarında neye ihtiyaç duyulacaksa bu araçlar tam kapasiteyle hem bu kente hem de yakın bölgede hizmet verecek. Araçlarımız 5 kişi kapasiteli ve bu kişilerin 3 günlük gıda, ihtiyaç malzemeleri ile şahsi ekipmanlarını alabilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca bu araçların üst kısmında, arama kurtarma çalışmalarında en çok ihtiyaç duyulan teleskobik LED aydınlatmalar da bulunuyor. Ana müdahale aracımız ise arama kurtarma faaliyetleri için gerekli olabilecek her türlü ekipmanla donatılmış orta düzey kurtarma aracı. muhtemel bir afet durumunda Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri ile birlikte bölgeye intikal edecek araçlarımız ilk müdahale anında neye ihtiyaç duyulacaksa tamamını karşılayacak düzeyde. Umarım afetler yaşanmaz ve bizler de bu araçları kullanmak durumunda kalmayız. Ancak son zamanlarda artan afet istatistiklerini göz önünde bulunduracak olursak kentimizi afetlere hazır hale getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz afet anında ilk etapta sahaya inip müdahalede bulunacak”

Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürü Cüneyt Gezer ise “Beylikdüzü Hazır” projesi kapsamında afetlere hazırlıklarının ara vermeden devam ettiğini belirterek, “Afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası normalleşme çalışmaları olmak üzere afetlere 3 ana başlıkta hazırlık yapıyoruz. Afet anı müdahale çalışmalarımız kapsamında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış afet müdahale araçlarını temin ettik. Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak arama kurtarma için gerekli her türlü ekipmanla donatılmış yeni araçlarımızla birlikte ‘Beylikdüzü Belediyesi Nefes Arama Kurtarma’ ekiplerimiz afet anında en hızlı şekilde sahaya inerek müdahalede bulunacak” şeklinde konuştu.

Afet müdahale araçları hayat kurtaran teknolojiyi barındırıyor

Beylikdüzü Belediyesi envanterine giren iki adet ilk müdahale öncü aracı, afet ve acil durumlara ön müdahale için hazırlanmış durumda bu araçlar 44 çekişli, kasalarındaki temel arama kurtarma ekipmanları ile minimal bir mobil arama kurtarma istasyonu işlevi görüyor. Ağırlık avantajı ve yüksek hızlanma kabiliyeti ile bu araçlar kentsel arama kurtarmada ve zorlu arazi koşullarındaki operasyonlarda kullanılabiliyor. Ayrıca tavanlarında yükseltilebilen aydınlatma direkleri ve önünde ise çeki motoru ile destekleniyor. Çift kabinli oturma alanıyla 5 kişinin aynı anda olay yerine intikal etmesini de mümkün kılıyor. Orta düzey kurtarma aracı ise hidrolik ve şarjlı kesme ayırma takımları, jeneratörler, beton kırıcılar, çok amaçlı kesiciler, sesli ve görüntülü arama cihazları, kaldırma yastıkları, aydınlatma setleri, 13 ton kapasiteli çeki motoru gibi ekipmanlar barındırıyor ve 5 kişiyi sahaya taşıyor.