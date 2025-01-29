Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan şenlikte çocuklar, yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli ve bir o kadar eğitici etkinliklerle dopdolu geçiriyor.

Beylikdüzü Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlediği Beylikdüzü Yarıyıl Şenliği renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen şenlikte çocuklar; film gösterimleri, tiyatro oyunları,atölye çalışmaları ve sahne gösterileriyle dopdolu bir yarıyıl tatili geçiriyor. Yalnızca ilçe halkının değil, çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu etkinlikler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere üç ayrı merkezde 1 Şubat tarihine kadar devam edecek.

“Evlatlarımızın yüzlerindeki gülümseler bizlere enerji veriyor”

Şenlikte ilçe halkıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, özellikle çocuklar tarafından sevgi ve ilgiyle karşılandı. Etkinliklerden oldukça memnun kaldıklarını ve eğlendiklerini söyleyen çocuklar Başkan Çalık’a teşekkür etti. Çalık, “Evlatlarımızın yüzlerindeki gülümseler, daha fazla çalışmamız için bizlere enerji veriyor. Onları böyle mutlu gördüğümde ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlıyorum. Tüm çocukları, yeni eğitim-öğretim dönemine keyifli bir başlangıç yapmak için Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.