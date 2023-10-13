Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın öncülüğünde hayata geçen ‘Cumhuriyetimizin 100’ncü Kuruluş Yıldönümüne Yakışan 100 Yatırım’ arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı’nın dördüncü etabında yapılacak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları için protokol imzalandı.

Malatya’nın en gözde mekânları arasında yerini alan, türkülere konu olan Beylerderesi’nin 1 milyon 350 bin metrekare alanında ilk üç etabı tamamlan Beylerderesi Şehir Parkı piknik ve mesire alanlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve gezinti alanlarıyla Malatya’lıların en fazla ilgi gösterdiği sosyal yaşam alanına dönüştü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın öncülüğünde hayata geçen ‘Cumhuriyetimizin 100’ncü Kuruluş Yıldönümüne Yakışan 100 Yatırım’ arasında yerini alan Beylerderesi Şehir Parkı mimari yapısı ve tasarımının yanı sıra aydınlatmaları, yeşil alanları ve görsel zenginliğiyle gerek Malatyalıların gerekse de yurt içi ve yurt dışından gelenlerin dikkatini çekerken, 7’den 70’e tüm vatandaşlar haftanın her günü park alanında yerini alıp hem dinleniyor hem de doğal hayatın tadını çıkartıyor.

İlk üç etabı tamamlanan Beylerderesi Şehir Parkı şimdiden Malatya’nın geleceğine emanet edilen dev eserler arasında yerini güçlü bir şekilde alırken, parkın dördüncü etabında yapılacak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları için Yeşilyurt Belediyesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bazı programlara katılmak amacıyla Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ziyaretlerine eşlik eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Beylerderesi Şehir Parkında incelemelerde bulunup, parkın dördüncü etabında yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alış verişinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar’ın da yer aldığı ziyaret sırasında Millet Bahçesinden Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesine Seyir Terasından Spor Sahaları ve Çocuk Oyun Alanlarına, Kültürel ve Sosyal Aktivite alanlarından Kamelyalara ve Gezinti alanlarına kadar her yaştan vatandaşa hitap eden hizmet mekanlarına sahip Beylerderesi Şehir Parkı hakkında misafirlerine bilgiler aktardı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın sosyal hayatında özel bir konumda bulunan Beylerderesi’nin 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hayata geçirdikleri dev bir yatırımla hak ettiği değere kavuştuğunu söyledi. Beylerderesi Şehir Parkının Malatya’ya çok yakıştığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Beylerderesi Şehir Parkının Malatya’nın en gözde mekânları arasında yerini aldığını belirten Başkan Çınar, “Cumhuriyetimizin 100’ncü Kuruluş Yıldönümüne Yakışan 100 Yatırım arasında yerini alan Beylerderesi Şehir Parkımızı etaplar halinde hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Elazığ Orman Bölge Müdürümüz ve beraberindeki heyetle birlikte burada gerçekleşen yenileme ve dönüşüm çalışmalarını inceledik. Orman Bölge Müdürlüğümüz parkımızın her aşamasında bizlere ciddi katkılar sundular, çok teşekkür ediyorum. Burası şehrimizin en güzel yerlerinden bir tanesi, bizlerde büyük bir yatırımla buranın tüm güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağladık. İlk üç etabı tamamlanan parkımıza hemşerilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Nezih, ferah ve güzel alanlara sahip parkımıza gelen vatandaşlarımız bir yandan günün yorgunluğunu atıyor diğer taraftan pikniğini yapıp doğal ortamda zamanını faydalı geçiriyor. Bölgenin en büyük çocuk oyun grubuna sahip park alanımızdaki yeni nesil spor sahalarımızdaki doluluk oranın yüksek olması bizlere mutlu ediyor. Her yaştan vatandaşımıza hitap eden parkımız mimari yapısı, aydınlatmaları, temizliği ve hizmet alanlarıyla Malatya’nın en gözde mekânları arasında yerini aldı” diye konuştu.

Beylerderesi Şehir Parkının dördüncü etabında yapılacak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalandıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Beylerderesi’nin doğu ve batı tarafındaki alanları ağaçlandırmak için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğümüzle protokol imzaladık, hâyırlı olsun. Belirlenen alanı bölge iklimine uygun ağaçlarla donatıp buranın güzelliklerine yeni güzellikler kazandırmış olacağız. İl Orman Müdürlüğümüz ve Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri süreci yakından takip edecekler, iş makinaları ve personel desteğiyle birlikte parkımızın dördüncü etabındaki çalışmalara da hız vermiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da ülke çapındaki etkinliklerle kutlanan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliklerine bizler de o gün burada yapacağımız ağaç ekimiyle destek vereceğiz. Millet Bahçemizin de yer aldığı Beylerderesi Şehir Parkımızı daha fazla yeşillendirmek, bu alanı daha güzel ve nezih bir hale kavuşturmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıp gelecek nesillere daha yeşil bir Yeşilyurt emanet etmek için de yeşil alanlarımızın sayısını bu şekilde artırmış oluyoruz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. ‘Cumhuriyetimizin 100’ncü Kuruluş Yıldönümüne Yakışan 100 Yatırım’ diyerek kamuoyuna ilan ettiğimiz yatırımlarımız arasında özel bir konumda olan Beylerderesi Şehir Parkımızın bu aşamaya gelmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğüne, Orman Bölge ve İl Müdürlükleri ile katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.