Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan ‘ Açık Havada Sinema Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde ‘Buz Devri’ Sinema Filmine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan ‘ Açık Havada Sinema Günleri’ etkinlikleri çerçevesinde ‘Buz Devri’ Sinema Filmine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesinin dev yatırımları arasında yerini alan, Malatya’nın yeni cazibe merkezlerinden Beylerderesi Şehir Parkı bu kez de ‘Açık Havada Sinema Günleri’ etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Beylerderesi Şehir Parkında hizmete sunulan Malatya’nın en büyük Çocuk Oyun Grubundaki aktivite alanlarında keyifli anlar yaşayan çocuklar, kurulan dev ekranda gösterimi yapılan ‘Buz Devri’ Sinema Filmine yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında ikram edilen patlamış mısır eşliğinde ‘Buz Devri’ Sinema Filmini izleyen çocuklar neşeli ve keyifli anlar yaşadı. Renkli ve coşku dolu anların hakim olduğu sinema gösterimini ilgiyle takip eden çocuklar, Beylerderesi Şehir Parkının temiz, güvenli ve renkli ortamında güzel bir yaz akşamı geçirdi. Yeşilyurt’un yaz akşamlarını Çocuk Şenlikleri, Sokak Konserleri ve Sinema Gösterimleriyle hareketli hale getirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1 milyon 350 bin metrekarede hizmete sunulan Malatya’nın en büyük sosyal yaşam alan özelliklerine sahip Beylerderesi Şehir Parkını sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle daha cazip bir kimliğe kavuşturduklarını vurguladı.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak yatırım ve projelere ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Çınar, “ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün faaliyet programında yer alan ‘Açık Havada Sinema Günleri’ projesi çerçevesinde Beylerderesi Şehir Parkının güzel ve renkli ortamında düzenlediğimiz Buz Devri’ Sinema Filmine gösterilen yoğun ilgi hepimizi mutlu etti. Millet Bahçesi, Spor Sahaları ve Malatya’nın en büyük Çocuk Oyun Grubunun yer aldığı 1 milyon 350 bin metrekarelik alandaki Beylerderesi Şehir Parkımızı bu tür etkinliklerle daha cazip hale getiriyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın haftanın yedi günü gelip güzel vakit geçirdiği bu dev parkımızda özelliklede çocuklarımıza yönelik etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Geçen hafta Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hizmete sunduğumuz Sinema Müzemizde başlattığımız ‘Açık Havada Sinema Günleri’ projemizin ikincisini Beylerderesi Şehir Parkımızda düzenleyerek, çocuklarımızın hep birlikte güzel vakit geçirmesini sağladık. Çocuklarımızın neşeli halleri ve gözlerindeki mutluluk her şeyden kıymetlidir. Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tur. Özellikle çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşamaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri içinde bütün imkanlarımızı seferber ettik. Açık havada sinema gösterimlerimize aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.