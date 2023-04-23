Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz sahilinde 23 Nisan münasebetiyle kurulan alanda yapılan “İki Bayram Bi’Dünya Eğlence” etkinliğiyle çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılım sağlayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Beykozlu çocuklar Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutlayarak doyasıya eğlendi. Çocuklar, Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz sahilinde kurulan alanda “Rafadan Tayfa Müzikali” ve renkli gösterilerin yer aldığı “İki Bayram Bi’Dünya Eğlence” etkinliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla karşıladı. Etkinlik alanına aileleriyle birlikte gelen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Müzikal öncesinde çocuklar için alanda sihirbaz, vantrolog ve jonglör ve Buble Show gösterisi düzenlendi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte sevilen çizgi film “Rafadan Tayfa Müzikali”nin sevimli karakterleri, Hale, Sevim, Mert, Akın ve Hayri sahne alarak gösteri yaptı. Beykoz sahilinde gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.