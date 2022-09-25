Türkiye’nin en büyük spor ormanı olarak kurulan ’Beykoz Spor Ormanı’ zamana karşı yol bisikleti yarışına ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin en büyük spor ormanı olarak kurulan ’Beykoz Spor Ormanı’ zamana karşı yol bisikleti yarışına ev sahipliği yaptı.

Beykoz Belediyesi tarafından uluslararası standartlarda saha ve parkurlarla donatılan Beykoz Spor Ormanı’nda yer alan 9 km’lik parkurun görücüye çıktığı yarışta bisiklet sporcularının sportmen rekabeti yaşandı. 8 milyon metrekarelik orman içinde kurulu spor ormanı, İstanbul’daki tüm amatör ve profesyonel sporcuların merkezi olacak. Atletizm pisti, veledrom, basketbol ve futbol sahaları, tenis kortu, farklı zorluklarda bisiklet parkurları ve daha birçok özellik içeren spor ormanı bu nitelikleriyle Türkiye’de ilk ve tek.

Sporculara destek vermek ve yarışı izlemek için ormana gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da parkurda pedal çevirdi. Beykoz Belediyesi tarafından 1. olan Emir Uzun ve yarışta dereceye giren sporculara altın ve çeşitli ödüller verildi.

"Bisiklet dostlarının 24 saat güvenle kullanabileceği, yol bisikleti performans parkuru Beykoz Spor Ormanı’nda hazır"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı konuşmada, "Burası yol bisikleti performans parkuru. 4 farklı parkur var. Büyük turların simülasyonu gibi burası. Trafiğin dışında, ormanın içerisinde olağanüstü bir mekan. Bisiklet sporu yapmak isteyenler açısından son derece güvenli ve 24 saat açık. Hemşehrilerime teşekkür ediyorum bu tür anlamlı projelerin gerçekleşmesi noktasında bize çok büyük destekleri var. Artık Türkiye’nin bisiklet dostlarının 24 saat güvenle kullanabileceği, yol bisikleti performans parkuru Beykoz Spor Ormanı’nda hazır" şeklinde konuştu.

Yarışa katılan Aylin Yüce ise, "Parkur muhteşem. Ormanın içinde trafiğe kapalı bir alandasınız. Yaklaşık 10 kilometre. Asfalt ve parkur on numara. Herkesi Beykoz’un bu spor ormanına bekliyorum" dedi. Bir başka katılımcı Furkan Tulun da, "Parkur çok güzel. Asfalt çok kaliteli. Yol bisikletçilerinin antrenman yapabilmesi için çok güzel bir yer. Umarım sık sık gelip antrenman yapacağız" ifadelerini kullandı.