Beykoz’da Çengeldere Mahallesinde çevreye yayılan kokunun izini süren polis, bir sokak üzerinde bulunan barakada 7 kilo 145 gram ‘marihuana’ diye tabir edilen uyuşturucu buldu. Uyuşturucunun sahibi olan şahıs evine yapılan operasyonda yakalanırken, evde 2 kilo 420 gram marihuana ele geçirildi.

Beykoz’da Çengeldere Mahallesinde çevreye yayılan kokunun izini süren polis, bir sokak üzerinde bulunan barakada 7 kilo 145 gram ‘marihuana’ diye tabir edilen uyuşturucu buldu. Uyuşturucunun sahibi olan şahıs evine yapılan operasyonda yakalanırken, evde 2 kilo 420 gram marihuana ele geçirildi.

Beykoz ilçesi Çengeldere Mahallesinde, çevrede uyuşturucu benzeri yoğun bir koku olduğu yönünde bilgi edinen Beykoz İlçe Emniyet müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda, 21 Ekim Cuma günü saat 21.00 sıralarında bir sokak içerisindeki bulunan barakada 7 kilo 145 gram ağırlığında ‘marihuana’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin F.E. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında F.E. isimli şahsın aynı mahalledeki evine yapılan operasyonda şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 2 kilo 420 gram marihuana maddesi, 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ve “2521 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından 22 Ekim tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.