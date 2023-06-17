Tarihi Türk-Polonya dostluğunun en önemli simgesi Polonezköy’de düzenlenecek “Polonezköy Kiraz Festivali” öncesi Beykoz’da tanıtım resepsiyonu düzenlendi.

Beykoz Belediyesi tarafından Türkiye-Polonya dostluğuna katkıda bulunmak, 181 yıllık maziye sahip köyü ve kirazını tanıtmak amacıyla düzenlenecek olan “Polonezköy Kiraz Festivali” öncesi Türk ve Polanya yetkililerinin katıldığı tanıtım resepsiyonu düzenlendi. Mecidiye Kasrı’nda düzenlenen resepsiyona Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve ilçe protokolü katıldı.

Dostluk vurgusunun yapıldığı resepsiyonda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bizim için Polonezköy anlamlı. Biz, geçmişi yaşatmak, Polonezköy’ün varlığına dikkat çekmek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha canlı olmasına katkı vermek adına bu etkinlikleri yapıyoruz. Polonezköy’ümüzde güzel kirazlar yetişiyor. Her yıl etkinliklerimizi yapıyoruz. İstanbul Polonya Başkonsolosu ve Beykoz Belediyesi olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Diğer ülkelerin başkonsolosları da burada. Aslında dostluğa ve barışa katkı veren bir durum söz konusu" dedi.

Beykoz’da düzenlenecek “Polonezköy Kiraz Festivali” öncesi düzenlenen resepsiyonda konuşan Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, "Kiraz, Polonya’da sevilen bir meyvedir. Polenezköy’ün mirası olan Kiraz Festivali Leh-Türk dostluğunun değerli bir sembolüne dönüşmüştür. Polenezköy 19. yüzyıl Polonya’sında çevre devletlerin baskı ve işgallerinden kurtulmak için iltica eden Polonya vatandaşları tarafından kurulmuş sığınak niyetinde bir yerleşim yeridir" dedi.