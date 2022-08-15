Beykoz’da kuvvetli sağanak yağışın ardından Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi ekipler kurtardı. Çöken duvar dron ile havadan görüntüledi.

Beykoz’da kuvvetli sağanak yağışın ardından Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi ekipler kurtardı. Çöken duvar dron ile havadan görüntüledi.

Olay, Beykoz, Körfez Caddesi’nde saat 11.00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Restoranın depo görevlisi olduğu öğrenilen E.’nin ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan E.’yi kurtarmak için seferber oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı. Göçük altında kalan kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken çöken duvar havadan görüntülendi.