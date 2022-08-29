30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları Marmara Denizi’nde Zafer Dalışı gerçekleştirdi. Kardak Kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin de eşlik ettiği dalgıçlar, su yüzüne çıkışta 100 metrekarelik Türk Bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları Marmara Denizi’nde Zafer Dalışı gerçekleştirdi. Kardak Kahramanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin de eşlik ettiği dalgıçlar, su yüzüne çıkışta 100 metrekarelik Türk Bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu çerçevede görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Beykoz’daki SAT Komutanlığı’na gitti. Programa; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, Tuğamiral SAT Komutanı Ercan Kireçtepe katıldı.

100. yıla özel 100 metrekarelik Türk Bayrağı açtılar

Kamuflajlarını giyinen Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri, SAT komandolarıyla birlikte toplam 26 kişi suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Kardak Kayalıkları’na Türk bayrağını diken timde görevli olan Tuğamiral Ercan Kireçtepe de dalgıçlara eşlik etti. Dalgıçlar, su yüzüne çıktıklarında Türk Bayrağı açıp fotoğraf çekildi. Öte yandan dalgıçlar tarafından su yüzüne çıkılan 100 metrekarelik Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

“100 metrekarelik bir bayrağın açılışıyla güzel bir ana şahitlik etmiş olacağız“

Konu hakkında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı tüm Türkiye’nin kutluyorum. Zafer Bayramımızın 100. yılını idrak ediyoruz. Bu açıdan hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hem de kıymetli silah arkadaşlarına çok teşekkür ederek milletimiz adına sözlerime başlamak istiyorum. Bandırma Üniversitemizin, Su Altı Taarruz Komutanlığımızın ve Su Altı Federasyonu’muzla birlikte düzenlemiş olduğumuz güzel bir günde, Beykoz Riva’daki Su Altı Taarruz Komutanlığında programımızı gerçekleştiriyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak 100. Yıl etkinliklerimizi coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yılında dün akşam Güneşli Balkan Türkleri Federasyonu’yla beraber güzel bir kortej, güzel bir konser programıyla 100. yılımızı idrak ettik. Bugün de yine ilgili birimlerle birlikte su altı dalışımızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda dalışımızda bizim Bağcılar Belediyemizin engelliler merkezindeki su altı dalgıçlarımız da yer alacaklar. Birazdan da zaten su altında 100 metrekarelik bir bayrağın açılışıyla da güzel bir ana hep birlikte şahitlik etmiş olacağız.” dedi.

Denize dalan dalgıçlardan Muhammet Ali Aktaş ise “Dalış yaptık. 30 Ağustos Zafer Bayramı adına denize atlayıp Türk Bayrağı çıkardık” diye konuştu.