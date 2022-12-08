Beykoz Aile ve Kadın Destekleme Merkezi (AKDEM)’de eğitim alan öğrenciler, "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri çerçevesinde “Beykoz’da Engel Yok Sevgi Var” sloganıyla program düzenledi. AKDEM’de eğitim alan öğrenciler yaptıkları el sanatı ürünlerin sergilendiği programda öğrencilerin ritim ve halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra etkinliğe ünlü oyuncular Deniz Uğur ve Erdinç Gülener de katıldı.

Beykoz Aile ve Kadın Destekleme Merkezi (AKDEM)’de eğitim alan öğrenciler, "Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri çerçevesinde “Beykoz’da Engel Yok Sevgi Var” sloganıyla program düzenledi. AKDEM’de eğitim alan öğrenciler yaptıkları el sanatı ürünlerin sergilendiği programda öğrencilerin ritim ve halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra etkinliğe ünlü oyuncular Deniz Uğur ve Erdinç Gülener de katıldı.

"Dünya Engelliler Günü" çerçevesinde Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde Beykoz Yaşam Merkezi’nde “Beykoz’da Engel Yok Sevgi Var” sloganıyla program düzenlendi. İlçedeki engellilere yönelik yaşam merkezi olarak kurulan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’in üstlendiği programa Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, ünlü oyuncular Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, STK temsilcileri, birçok engelli birey ve aileleri katıldı. Programda AKDEM’li engelli öğrencilerin sergilediği ritim gösterisi ve Engelsiz Folklor Ekibi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken renkli görüntülere de sahne oldu. Program’da ayrıca AKDEM’de eğitim alan öğrencilerin yaptığı el sanatları ürünleri sergilendi.

Müzisyen Erol Aydoğan da etkinlikte şarkılarını seslendirdi. Deniz Uğur ve oyuncu eşi Erdinç Gülener’in de katıldığı programda Uğur’un otizmli oğlu Engin Deniz Sunat da ritim gösterisine katıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz’da bulunan STK temsilcilerine çiçek takdiminde bulundu

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın , “Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Dünyada cennetlik bir insan görmeyi arzu ettiğimde engelli annesine bakıyorum özelde. Gerçekten engelli ailesi olmak özellikle annesi olmak, babası olmak, o ailenin bir bireyi olmak çok büyük fedakarlık gerektiren bir durum. Gözlemliyoruz, dezavantajlı o birey için, evladımız için hayatını ortaya koyabilmek herkesin yapabileceği bir iş değil, büyük bir fedakarlık. İşte o özveriyi gösteren, fedakarlığı gösteren sizler ve sizlerin evlatlarıyla bugün birlikteyiz. Bu programımıza geldiğiniz için, bizlere güç verdiğiniz için, motivasyonumuzu arttırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oğlunun ritim çalışmasını izlemeye gelen Deniz Uğur, “Benim oğlum ritim çalışmasındaydı. Folklor ekibini de çok beğendik. Eşimle birlikte geldik izlemeye gurur duyduk. Belediye başkanını, kaymakamı, AKDEM yöneticilerini hepsini tebrik etmek lazım. Böyle çalışmalar özel gereksinimle bireyler ve onların aileleri için çok çok önemli. Yapılan işleri fark etmek, başarılı işleri görmek gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

Eşi ile birlikte programa gelen ünlü oyuncu Erdinç Gülener, “ Ben öncelikle Beykoz Belediye başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon düzenlediği için. Bugün de ürettiklerini sahnede izledik. Ritim çalışmasında Engin Deniz sahnedeydi, diğer arkadaşları folklor ekibiyle çok güzel şeyler yaptı. Bütün aileleri bir araya getirip burada çocuklarımızın etkinliklerini izlettirdikleri için belediye başkanı ve AKDEM’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.