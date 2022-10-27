Beykoz Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı çerçevesinde hibe aldığı “Take a Step Into Organic Life” (Organik Yaşama Sen De Bir Adım At) Projesi’yle 5 ülkeden 48 genci, Beykoz’un yeşil doğasında organik yaşamla buluşturarak Beykoz’da birçok etkinliğe katılımını sağladı. Bir süredir projelerde yer alan gençler, ülkelerinin yöresel yemeklerini hazırlayarak katılımcılara sundu.

Beykoz Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı çerçevesinde hibe aldığı “Take a Step Into Organic Life” (Organik Yaşama Sen De Bir Adım At) Projesi’yle 5 ülkeden 48 genci, Beykoz’un yeşil doğasında organik yaşamla buluşturarak Beykoz’da birçok etkinliğe katılımını sağladı. Bir süredir projelerde yer alan gençler, ülkelerinin yöresel yemeklerini hazırlayarak katılımcılara sundu.

Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Take a Step Into Organic Life” Projesi’yle Fransa, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan, Portekiz’den gelen misafir gençler, 19-27 Ekim tarihleri arasında Beykoz’da yaşıtlarıyla birçok projeyi yerinde görerek deneyimlendi. 26 Ekim’de ise proje çerçevesinde Beykoz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve gastronomi bölümü öğrencilerinin destekleriyle kendi ülkelerine ait geleneksel yemekleri organik ürünlerle pişirip tadıma sundular. Ülkelerinin yöresel lezzetlerini aşçılar eşliğinde yapan gençler hazırladıkları yemekleri öğrencilere sundu.

“Amacımız organik yaşam, kent tarımı ve sağlıklı tarım uygulamalarını kitlelerle buluşturmak”

Beykoz Belediyesi Avrupa Birliği Dış İlişkiler Uzmanı Filiz Öner Mantaş, “Beykoz Belediye başkanlığı olarak ulusal ajansa Erasmus Plus gençlik çerçevesinde yazdığımız bir projeydi. Projemizin ismi “Take a Step Into Organic Life”. Amacımız zaten yapmakta olduğumuz organik yaşam ve kent tarımı, sağlıklı tarım uygulamalarını daha geniş kitlelere buluşturmak, Avrupa’da ki yaşıtlarıyla tanıştırmak ve Avrupa’daki gençlerin ne tür aktivitelerde bulunduğunu bizlere aktarmalarını amaçlıyoruz” dedi.