Beykoz’da ailesinin kışlık erzakını hazırlamak için çiftçilik yapmaya başlayan Elif Şener, şimdi ise ektiği sebzelerden gelir kazanıyor. Ata tohumlarından yetiştirdiği sebzelerini arazisi içerisinde yer alan yol kenarındaki tezgahında satan Şener, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Beykoz’da ailesinin kışlık erzakını hazırlamak için çiftçilik yapmaya başlayan Elif Şener, şimdi ise ektiği sebzelerden gelir kazanıyor. Ata tohumlarından yetiştirdiği sebzelerini arazisi içerisinde yer alan yol kenarındaki tezgahında satan Şener, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi’nde yaşayan Elif Şener kışlık erzakını ve ailesinin gündelik ihtiyacını karşılamak için ektiği biber, soğan, patlıcan gibi sebzeleri günümüzde satarak gelir kapısı oluşturdu. Öncelikle yakın çevresiyle başladığı satışları evinin de içerisinde bulunduğu arazinin kenarında cadde üzerine kurduğu tezgahta devam ettiriyor. İlk zamanlar sadece kendi uğraşlarıyla yaptığı sebze ekimini şimdi de ailesinin desteğiyle 4 adet serada gerçekleştiriyor. Sattığı ürünler ile de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

“Geleceğin toprakta olduğunu düşünüyorum”

Kendi ektiği ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunan Elif Şener, “2002 yılında evlenip Çavuşbaşı’na geldim. İlk senelerde bu kadar ekmiyordum çocuklarım da ufaktı, sadece kendimize kışlığımızı hazırlayacak kadar ekiyordum. Sonrasında çocuklarım biraz daha büyükten sonra okula başladıklarında her sene biraz daha üzerine ekleyerek daha fazla yaptım. Fazla ürün ürettikçe önce eşe dosta satmaya başladım sonrasında yolun kenarında kendi arazimizde tezgahımız var, orada satarak aileme katkıda bulunmaya başladım. Toprağı seviyorum, o yüzden ben işi gelir kapısı olarak yapmak istedim, eşime destek olmak amaçlı. Şu anda 4 tane seramız var 2-3 sene oldu sera kuralı. Artık hem yazın hem kışın bu işi yapıyorum. Sevdiğim için bu işi yapıyorum, toprağı seviyorum ve geleceğin toprakta olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım ve mutluyum” dedi.

“Biz çekirdek aile olarak bu işi yapıyoruz”

Ailesinin de kendisine yardımcı olduğunu belirten Elif Şener, “Eşim işinden sonra, çocuklarım okullarından sonra benimle beraberler. Kimisi tezgahta satışla uğraşıyor, kimisi bahçede bizimle sebze topluyor, kimisi de evdeki işlerime yardımcı oluyor. Biz çekirdek aile olarak bu işi yapıyoruz. Hep beraber herkes bir işin ucundan tutuyor, bu şekilde götürmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Doğal ve organik ürünlere ihtiyaç arttıkça bana daha çok gelir kapısı oldu”

Elif Şener, “Ata tohumlarının kıymetinin bilinmesini istediğim için ve o ata tohumlarının kaybolmaması gerektiğini düşündüğüm için kendi çapımda bu konuda biraz faydam olsun, ben de buna katkıda bulunayım, çocuklarıma toprak sevgisini aşılayayım, çocuklarım ileride toprakla uğraşmaktan, ekip biçmekten mutluluk duysun, haz duysun toprağı sevsin istedim. Sonrasında işlerimiz büyüdükten sonra insanların doğal ve organik ürünlere ihtiyaçları arttıkça bana daha çok gelir kapısı oldu. Benim başlama amacım gelir kazanmak değildi insanlığa faydalı olmaktı” dedi.