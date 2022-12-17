Beykoz’da yiyecek bulamayan domuzlar insanların yaşadığı yerleşim yerlerine indi. Olaya tanık olan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.

Beykoz’da yiyecek bulamayan domuzlar insanların yaşadığı yerleşim yerlerine indi. Olaya tanık olan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.

Beykoz’un ormanlık alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar vatandaşların yaşam alanlarına indi. Yerli halk ve köye gelen ziyaretçiler son zamanlarda köyün çevresinde domuzların görülmeye başladığını ifade ederken köy sakinleri özellikle akşam saatlerinde domuzları gördüklerinde büyük tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

Konuyla ilgili bilgi veren Mahmutşevketpaşa köy muhtarı Kemal Özmen, “Burası orman köyü. Burada domuzların olmaması gibi bir şey mümkün değil. Bu hayvanların yola çıkmasının en önemli sebeplerinden biri yol kenarlarında köpeklere dökülen mamalar. Eskiden bu kadar yol kenarlarına çıkmıyordu. Bu olaylardan sonra başladı domuzların yol kenarlarına, meydanlara çıkması. Genelde ormanda geçiyordu çoğu zaman. Otobanda çok kaza oldu üç dört araba kazası oldu. Bunlar ölümcül değildi ama arabalara büyük zararlar geldi. Gece yola çıkınca ister istemez insanlar bir tedirginlik yaşıyor. Ama direk arabaların önüne çıktığı için büyük sıkıntı oluyor” dedi.