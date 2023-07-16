Beykoz’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 7. yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Beykoz Belediyesi hain darbe girişimin yıl dönümünde darbe gecesi yaşananları ve demokrasi şehitlerini hatırlamak amacıyla düzenlenen programla bir kez daha milletin sarsılmaz iradesi gözler önüne serildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı’na Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İlçe protokolü, emniyet mensupları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından Mehteran takımı marşlar okudu. Hafız İshak Danış’ın Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, Ozan Manas vatandaşlara türkü dinletisi sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcıların duygulandığı görüldü. Öte yandan Yazar ve TV sunucusu Bekir Develi, 15 Temmuz’a dair duygu, düşünce ve gözlemlerini aktardı.

“251 şehidimize ne kadar dua etsek azdır”

Programda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu ülkeyi bölmek istediler. 15 Temmuz gecesi bunun önemli bir adımını atmaya çalıştılar. Bu ülkeyi parçalayarak iç savaşla bölmek istediler. Ne kadar gençlerimize bu millete teşekkür etsek azdır. 251 şehidimize ne kadar ne kadar dua etsek azdır. Onlar sayesinde bu ülke bölünmekten parçalanmaktan ve iç savaştan kurtulmuştur. Bugün Türkiyemiz sadece 85 milyon vatandaşın değil dünyadaki tüm mazlum hakların umudu olmuştur.” diye konuştu