‘Beykoz Uluslararası Cam Festivali’, Soner Sarıkabadayı konseriyle başladı. Vatandaşlar, 9 gün sürecek festivalin ilk gününde cam ustalarının ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

‘Beykoz Uluslararası Cam Festivali’, Soner Sarıkabadayı konseriyle başladı. Vatandaşlar, 9 gün sürecek festivalin ilk gününde cam ustalarının ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

UNESCO’nun “Uluslararası Cam Yılı” ilan ettiği 2022 yılında Beykoz Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ‘Uluslararası Cam Festivali’ başladı. 9 gün sürecek olan festivale vatandaşlar ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. Festivalin açılışını Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gerçekleştirdi. Başkan Aydın, cam ustalarının stantlarını gezerek sohbet etti. İlçedeki camcılık geleneğinin yaşatılması, geleceğe aktarılması ve yeni sanatçıların teşvik edilmesini de sağlayacak festivalin dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar eşliğinde geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Festival çerçevesinde Beykoz Sahil Etkinlik Alanı’nda ustaların ateş başında sıcak cam çalışmaları yaptıkları 28 dükkan kuruldu. Vatandaşlar, ustalar eşliğinde cama şekil verdi. Beykoz’un camcılık mirasının sergilendiği stantlarda ilçenin simgesi ceşm-i bülbül ürünlerinin yanı sıra modern ve özgün tasarımlar da dikkat çekti. Diğer yandan ustaların ürettiği rengarenk cam obje ve hediyelik ürünlerin satışı da gerçekleştirildi. Festivale katılarak camcılık sanatını yakından deneyimleme fırsatı yakalayan vatandaşlar, ardından 15 Temmuz Meydanı’nda Soner Sarıkabadayı’nın konseriyle doyasıya eğlendi. Başkan Murat Aydın, sanatçı Soner Sarıkabadayı’ya hediye takdim etti.

“Cam 3 asırdır Beykoz’un Türkiye’nin vitrinine çıkardığı önemli bir ürün”

Festivalin açılışını yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Uluslararası Cam Yılı’nda, bizim cam festivalimizin ilki aynı yıla denk gelmiş, oldu. Sanat anlamında ve kazandıran sanat anlamında cam devam etsin, halihazırda bunun için fedakarca çalışan kurumlarımız var. Yine birçok cam sanatçısı arkadaşımızın katkılarıyla burada stantlarımızı kurduk. Umuyoruz ki bu festivalimiz uzun yıllar devam edecek. Cam zaten 3 asırdır Beykoz’un Türkiye’nin vitrinine çıkardığı önemli bir ürün” dedi.