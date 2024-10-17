Beykoz Devlet Hastanesi’nde klimadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Olay, Beykoz Devlet Hastanesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede bulunan klimadan bir anda duman ve alev çıkmaya başladı. Durumu fark eden hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar hastaneden tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klimayı söndürürken, yangına ilişkin çalışma başlatıldı.