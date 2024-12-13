Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in memurları kapsayan toplu iş sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi sonrası sendika üyeleri belediye binası önünde toplanarak slogan attı.

Beykoz Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında 8 aydır devam eden müzakereler sonrası 6 Aralık Cuma günü yapılan toplantıda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile anlaşma sağlanmıştı. İmza töreni gününde ise Başkan Köseler, anlaşma sürecinden vazgeçtiğini belirterek toplu iş sözleşmesini iptal etti. Alınan karar sonrası bugün öğle saatlerinde Beykoz Belediye binası önünde toplanan personel, diğer ilçelerde sözleşme sürecinin tamamlandığını belirterek Başkan Köseler’in toplu iş sözleşmeni imzalamasını istedi. Slogan atan personel yapılan basın açıklaması sonrası polis gözetiminde olaysız bir şekilde dağıldı.

“Emekçinin hakları üzerinden tasarruf yapılmasını kabul etmiyoruz”

Yapılan basın açıklamasında, “Anadolu Yakası’nda yetkili olduğumuz Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Adalar ve Tuzla belediyelerinde imzaladığımız emekçilerin hak ve ücretleri üzerinde ciddi kazanımlarla sonuçlanan toplu iş sözleşmelerinin bir benzerini de Beykoz Belediyesi’nde imzalamak için belediye yönetimi ile görüşmelere başladık. Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen belediye yönetiminin emekçilerin haklarına karşı duyarsız tavrı ve sıfır zam dayatması bizlerce anlaşılabilir değildir. Yönetme kabiliyeti olmayan liyakatsiz yöneticilerin faturasını biz emekçiler ödemek zorunda kalıyoruz. Kamu kaynağı olmadığı söylemini kabul etmiyoruz. Kurumların şeffaf hesap verebilir bir anlayışla kaynaklarını doğru kullandığı takdirde herhangi bir mali sıkıntı yaşamayacağını biz emekçiler çok iyi biliyoruz. Bizler, Beykoz halkına hizmet veren emekçileriz ancak geçinemiyoruz. Emekçinin hakları üzerinden tasarruf yapılmasını kabul etmiyoruz. Ücret taleplerimiz kurumların bütçelerini sıkıntıya sokacak durumda değildir. Beykoz Belediyesi’nin yıllık bütçesinin yüzde 2’sini talep ediyoruz. Buradan Beykoz Belediye başkanına soruyoruz; belediye emekçileri bütçenin yüzde 2’sini bile hak etmiyor mu?” ifadelerine yer verildi.