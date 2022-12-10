Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen “Beykoz Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Beykoz’un doğa, tarih ve yaşam manzaralarının en güzel karelerle yansıtıldığı fotoğraf yarışması ödül töreninde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar da katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen “Beykoz Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Beykoz’un doğa, tarih ve yaşam manzaralarının en güzel karelerle yansıtıldığı fotoğraf yarışması ödül töreninde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar da katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) işbirliğiyle düzenlenen Beykoz Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni Kavacık Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Amatör ve profesyonel 511 fotoğrafçının 4 bin 238 eser ile katıldığı yarışmada 126 bin TL’lik ödül sahiplerini buldu. Ödül kazanan yarışmacıların ödülleri Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli tarafından takdim edildi. Yarışmada ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Beykoz Belediyesi 4. Fotoğraf Yarışması sergisinde sergilendi. Fotoğraf yarışması ödül töreninde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar da katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Bu yıl 4 kategoride açılan fotoğraf yarışmasında foto öykü kategorisinde birinciliği Emrah Ildız, ikinciliği Nevzat Yıldırım üçüncülüğü ise Kadir Tezel kazandı. Serbest kategoride birinci Serap İkiyek, ikinci Kemal Türk, üçüncü ise Cengizhan Türkoğlu oldu. Kurgu kategorisinde Ayşegül Kurt birinci, Suna Çürük ikinci, Deniz Ener üçüncü seçildi. Dron kategorisinde ise birinciliği Arzu İbranoğlu, ikinciliği Kadir Tezel, üçüncülüğü ise Cihat Çatak kazandı. Beykoz’un tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen organizasyonla ilçenin fotoğraf sanatı açısından çekim merkezi haline gelmesi de amaçlanıyor.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bugünü yarına o karelerle aktarmanın mücadelesini veren vefakar ve fedakar fotoğrafçı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Serbest kategoride birinci olan Serap İkiyek, “Ressamım aynı zamanda uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum. Beykoz fotoğraf yarışmasının dördüncüsü benimde dördüncü katılımın daha önceden de ödüller almıştım. Bu seferde birincilik aldım. Bu fotoğrafı yarışmaya birkaç gün kala çektim. Emine abla pencerede duruyordu. Rica ettim fotoğraf çekebilir miyim diye o sırada da komşusu ziyarete geliyordu öyle bir kare almış oldum. Birincilikte benim için sürpriz oldu. Sıcak bir kare oldu. Beykoz zaten çok güzel” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf yarışmasında serbest kategoride ikinci olan Kemal Türk, “Bu park geçen sene Çavuşbaşı’na gittiğimde yeni yapılmıştı. Yeni yapıldığı için görsel renk olarak çok güzeldi. Ben bu parkı telefonla çekmiştim arşivimde duruyordu. Çocuklar maç yapıyordu deneme atışı yaptım. Denememde de bu çıktı bu sene de değerlendirmiş oldum” şeklinde konuştu.

Mansiyon ödülü alan fotoğrafçı Dilek Aşkın, “Fotoğrafı Beykoz Örnekköy’de çektim. Fotoğraftaki Ayşe teyze eski muhtarın annesi oluyor. Yalnız yaşıyor hayvanlarıyla beraber. Buradaki horozun teyzeyle bakışı çok dikkatimi çekti. Güzel bir anı oldu” dedi.