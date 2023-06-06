Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, basınç yetersizlikleri, patlak gibi sorunların yaşandığı Kumluca’nın Beykonak ve Mavikent sitelerinde eskiyen şebeke borularını yeniliyor.

İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçakları azaltılması ve bu sayede su kaynaklarından daha verimli yararlanılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca’nın Beykonak ve Mavikent sitelerinde içme suyu şebeke borularındaki patlaklar nedeniyle sık sık arıza yaşanan hatlarda yenileme çalışması yapıyor.

Yeni ve dayanıklı borular kullanılıyor

Beykonak ve Mavikent sitelerinde ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebekesi daha dayanıklı borular ile yenileniyor. Bu sayede hem şebekedeki kayıp ve kaçakların yarıdan fazla oranda düşürülmesi hem de abonelerin yaşadığı basınç ve tazyik sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca Şube Müdürü Tarık Tuzcular, Beykonak ve Mavikent sitelerinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde hatların güçlendirilmesi ve vatandaşa suyun verimli iletilebilmesi için 2 bin 550 metre 160’lık yeni nesil içme suyu boruları döşendiğini söyledi. Beykonak ve Mavikent sitelerindeki çalışma ile vatandaşların su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçilmesini hedefliyor.